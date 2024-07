Ricardo Antunes quer PS do Entroncamento com mais ambição

Actual presidente da concelhia do PS do Entroncamento, Ricardo Antunes, diz ser necessário dar ao partido “uma visão mais ambiciosa, renovada e afastada de pequenas cúpulas”.

Ricardo Antunes anunciou a sua recandidatura a presidente da comissão política concelhia do Partido Socialista do Entroncamento. O candidato, de 39 anos, formado em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Coimbra, lançou a sua candidatura para mais um mandato com o slogan “Construir o Futuro: Mais Entroncamento!

Ricardo Antunes, que já desempenhou funções de Chefe de Gabinete do presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, no mandato anterior, diz que apresenta a sua candidatura “pelo compromisso assumido e, sobretudo, por imperativo de consciência”, dando relevo ao reforço da militância com “novos quadros de diversas áreas profissionais e da comunidade” e dos quadros da estrutura local com reconhecimento e em cargos de relevo no partido ao nível distrital e nacional. O candidato coloca como grande objectivo vencer as eleições autárquicas de 2025, afirmando que é necessária “uma visão mais ambiciosa, renovada e afastada de pequenas cúpulas, que aborde os grandes desafios da cidade e da comunidade, que pense, concilie e concretize o Entroncamento da próxima década”.