Acidente com um ferido grave corta IC2 em Alenquer

Uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro e outro pesado de mercadorias provocou segunda-feira, 1 de Julho, um ferido grave e o corte do IC2 em ambos os sentidos em Alenquer, disse o comandante dos bombeiros locais. Daniel Ribeiro afirmou à agência Lusa que o acidente ocorreu pelas 14h50 junto à localidade das Marés, na freguesia de Abrigada e Cabanas de Torres, sendo o ferido grave uma mulher, de 61 anos, que seguia no veículo ligeiro de passageiros. A vítima foi transportada com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Torres Vedras para a urgência do Hospital de Vila Franca de Xira. Devido ao acidente, o IC2 foi cortado em ambos os sentidos. Além da VMER de Torres Vedras, estiveram no local 20 operacionais e sete viaturas, entre as quais três ambulâncias e dois veículos de desencarceramento dos bombeiros de Alenquer e de Alcoentre.