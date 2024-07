Alenquer duplica capacidade do centro de recolha de animais

A Câmara Municipal de Alenquer inaugurou no dia 26 de Junho as obras de ampliação do seu Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA), que duplica a sua capacidade para receber cães. Fonte oficial do município disse à agência Lusa que o CROA passa de uma capacidade de 43 para 80 cães em simultâneo, mantendo a do canil, com 25 gatos. “O canil foi alargado com mais boxes, uma vez que a ocupação média estava próxima da lotação”, justificou a mesma fonte. Tratou-se de um investimento de 135 mil euros.

Em 2022, a autarquia estabeleceu uma parceria com a empresa intermunicipal Águas do Tejo Atlântico, para a cedência de 550 metros quadrados de área do recinto da Estação de Tratamento de Água de Alenquer para a expansão do CROA. Em 2021, o município já tinha investido 25 mil euros na melhoria de uma sala de cirurgia, na criação de uma zona de quarentena e na criação de um gatil, com área de acolhimento de animais abandonados, zona de recobro, zona de fêmeas em período de incubação, de gestação ou com crias, zona de isolamento profilático e quarentena. Entre Setembro de 2022 e Setembro de 2023, o CROA recebeu 94 animais (50 cães e 44 gatos) e efectuou 452 esterilizações. Além das esterilizações de animais, o CROA assegura os tratamentos dos animais que acolhe e promove campanhas de adopção e de esterilização de animais.