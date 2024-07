Ataca a mulher à marretada

Um homem na casa dos 80 anos agrediu a mulher à marretada e empurrou a irmã desta por uma escada por volta da hora de almoço de domingo, 30 de Junho, em Almeirim. Na terça-feira ao final do dia, no fecho desta edição, a mulher continuava internada no Hospital de S. José, em Lisboa, para onde foi transportada de helicóptero. Não há conhecimento de terem acontecido antes quaisquer problemas com o casal e o que aconteceu foi no âmbito de uma discussão. A situação ocorreu no bairro do Pupo e a vítima ficou em estado grave. O agressor foi detido pela GNR sem oferecer resistência. A irmã da vítima tentou serenar os ânimos mas foi empurrada e caiu pelas escadas, no entanto não está em estado grave.