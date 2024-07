Cursos tecnológicos especializados chegam ao Forte da Casa

O município de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Escolas do Forte da Casa vão rubricar um novo protocolo visando a criação de Centros Tecnológicos Especializados (CTE). A terceira fase do concurso nacional de Centros Tecnológicos Especializados tem como objectivo instalar e modernizar 31 novos CTE, em instituições públicas de ensino com oferta de cursos profissionais. Um investimento que envolve a modernização e reabilitação de instalações e infra-estruturas já existentes, bem como a aquisição de recursos técnicos educativos.

O Agrupamento de Escolas do Forte da Casa demonstrou interesse em formalizar duas candidaturas: um CTE na área de informática para o curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e um outro CTE na área de informática para o curso de Multimédia. O agrupamento de escolas solicitou a cooperação do município na criação, instalação, operacionalização e garantia da sustentabilidade do funcionamento do projecto.