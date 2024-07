Entregues as chaves de mais quatro casas reabilitadas em Alfange

A Câmara de Santarém entregou no dia 25 de Junho as chaves de mais quatro casas reabilitadas no Bairro Calouste Gulbenkian, em Alfange. Foram contempladas quatro famílias inscritas para receberem habitação social, que vão contar agora com um lar condigno. A requalificação destas casas, orçada em cerca de 30 mil euros cada, insere-se no âmbito de um plano estratégico do Município de Santarém, aprovado em Março de 2021, no valor global de 20 milhões de euros, e assinado com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana – IHRU. As habitações têm cozinha devidamente equipada com fogão, termoacumuladores, máquinas de lavar roupa e louça, frigorífico e pré-instalação de TDT, dois quartos, casa de banho e um pequeno quintal exterior, com vista para o Tejo. Estas casas fazem parte da última fase de requalificação do bairro municipal na povoação ribeirinha de Alfange. Na cerimónia de entrega das chaves esteve o executivo camarário em peso, nomeadamente o presidente Ricardo Gonçalves, o vice-presidente João Teixeira Leite e os vereadores Beatriz Martins, Alfredo Amante e Nuno Domingos.