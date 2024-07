Fátima Galhardo e Nuno Azevedo disputam concelhia do PS em Coruche

Fátima Galhardo, vice-presidente da Câmara de Coruche, anunciou a sua candidatura à presidência da concelhia do Partido Socialista de Coruche, prometendo uma liderança baseada “na verdade” e no compromisso com a população. A eleição, marcada para esta semana, coloca Fátima Galhardo contra o actual presidente, Nuno Azevedo.

A candidatura da socialista colheu apoio do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, que é o mandatário da sua candidatura e segundo subscritor da lista. O anúncio da candidatura de Fátima Galhardo surpreendeu muitos, incluindo o actual presidente da concelhia. Segundo informações obtidas pelo O MIRANTE, tanto a lista de Fátima Galhardo como a de Nuno Azevedo disputaram taco a taco entre os cerca de 60 militantes que vão votar nomes de mulheres que contribuíssem para respeitar a lei da paridade.