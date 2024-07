Fontes de água do Barquinha Parque sem limpeza

Acumulação de musgo e vegetação na água de várias fontes do Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha têm tornado difícil ver a água, por baixo da cobertura verde.

O Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, também conhecido como Parque de Esculturas do Almourol, tem ao longo do espaço, várias fontes de água que denotam falta de limpeza. As águas acumulam excessos de musgo e vegetação, sendo impossível, em algumas zonas, ver o espelho de água. Além da vegetação, é possível verificar vários resíduos como galhos e folhas de árvore.

A berma das fontes encontra-se ao mesmo nível do solo sendo difícil, em alguns casos, distinguir a água do relvado do jardim, devido à camada de vegetação verde à tona. Várias aves circulam pelo jardim, como patos que usam as águas para pousar e nadar, sendo obrigados a fazê-lo pelo meio da vegetação.