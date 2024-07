GNR apanha três suspeitos de furtos e receptação em Alenquer

A GNR constituiu arguidos dois homens e uma mulher por furtos e receptação no concelho. Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 44 e 59 anos, foram identificados na sequência de um processo em investigação que decorre há cerca de seis meses, segundo informa o comando territorial de Lisboa, e que permitiu localizar os três arguidos.

Segundo a Guarda, no decorrer da investigação foi possível apurar que os suspeitos furtavam encomendas de um Centro de Distribuição Postal dos CTT pelo menos há um ano e meio. Verificou-se também a venda dos objectos furtados, lesando desta forma em largos milhares de euros, as empresas remetentes e a empresa de distribuição.

A constituição de arguidos ocorreu na sequência de duas buscas domiciliárias e três em veículos e uma busca em recinto industrial, durante as quais foram apreendidos equipamentos electrónicos, vestuário e maquinaria agrícola, bem como uma carabina e duas munições.