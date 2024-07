Mercado Ribeirinho de Abrantes regressa ao Aquapolis Sul

O Mercado Ribeirinho de Abrantes volta ao Aquapolis Sul nos dias 19 e 21 de Julho. O evento é promovido pela associação TAGUS – Ribatejo Interior e pretende aproximar a população do rio. O evento vai incluir diversas actividades culturais e desportivas, com destaque para o artesanato e produtos locais. O Mercado Ribeirinho de Abrantes visa promover as potencialidades do Ribatejo Interior e a sua valorização em termos turísticos e patrimoniais, associando-os ao destino Tejo. A iniciativa conta com os tradicionais mercados de artesanato, tasquinhas de petiscos e gastronomia regional, espectáculos musicais, teatro de rua, demonstrações de yoga, karaté e judo. Vai ser realizada uma descida de canoa pelo Rio Tejo e um percurso pedestre pelo ramal Sul da “GR12E7 - Caminho do Tejo”, que partirá do Aquapolis em direcção ao Tramagal, onde os participantes terão direito a uma visita ao Museu Metalúrgica Duarte Ferreira. As duas actividades têm custo associado, que inclui seguro, transporte, visita e almoços dos participantes. As inscrições limitadas podem ser feitas através do site tagus-ri.pt.