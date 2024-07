Mota Engil e Petrogal vencem concurso para carregadores em VFX

O concelho de Vila Franca de Xira vai ter 69 novos lugares de estacionamento em locais públicos com novos carregadores para baterias de carros eléctricos. A autorização de adjudicação e aprovação das minutas dos contratos para esta segunda fase de concessão do direito de uso privativo do espaço público para instalação e exploração de pontos de carregamento foi aprovado em reunião de câmara. As empresas Petrogal e a Mota Engil Renewing venceram o concurso público lançado pelo município.