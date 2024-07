A milésima Consulta do Viajante na ULS da Lezíria

Unidade Local de Saúde da Lezíria já atingiu a milésima consulta do viajante. Unidade foi criada em 2022.

Com uma viagem agendada para o Brasil, Daniela Zabumba deslocou-se à Unidade Local de Saúde da Lezíria para uma Consulta de Medicina do Viajante previamente agendada, a milésima realizada pela unidade desde que a consulta foi criada, em Outubro de 2022. De acordo com Marta Cerol, médica da Consulta de Medicina do Viajante, a consulta deve ser realizada 4 a 6 semanas antes da data da partida e é dirigida a quem pensa viajar para destinos longínquos, dentro ou fora da Europa. A médica acrescenta que, no âmbito da consulta, “o viajante obtém aconselhamento médico orientado para as atitudes e medidas preventivas a seguir antes, durante e após a viagem, qualquer que seja o seu destino”. Esta consulta tem ainda como objectivo avaliar as condições de saúde do viajante antes da viagem, assim como administrar vacinas, incluindo a da febre amarela, e passar o respectivo certificado de vacinação internacional.

A equipa da Consulta de Medicina do Viajante da ULS da Lezíria é constituída por uma médica (Marta Cerol), dois enfermeiros (Saudade Ivo e Pedro Malaca), uma administrativa (Idalina Amorim), uma técnica auxiliar de saúde (Zaida Frois) e uma farmacêutica (Filipa Madeira).