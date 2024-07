Coruche celebra juventude com música, desporto e cultura

Rapper Bispo é cabeça-de-cartaz do Festival da Juventude de Coruche, que proporciona três dias de música, actividades culturais e desportos radicais para miúdos e graúdos.

Coruche será palco do Festival da Juventude, na Praia Fluvial do Sorraia, de 18 a 20 de Julho, com um programa recheado de actividades gratuitas para todas as idades. A festa promete agitar a vila com sunsets, festas da espuma, canoagem, torneios de padel e futebol de praia, cross-training, caiaques e muita música.

O evento arranca no dia 18, às 18h00, com um sunset e festa da espuma ao som do DJ Antisom, seguido de uma aula aberta de canoagem. No dia 19, destacam-se as competições de padel e futebol de praia, além de uma descida nocturna em caiaque no rio Sorraia. À noite, o espectáculo “Remember Old Times” e o DJ AfricanGroove prometem animar o Parque do Sorraia.

O último dia, 20 de Julho, começa com demonstrações e aulas de padel, uma aula de cross-training e a fase final do Torneio de Futebol de Praia. À noite, o rapper Bispo sobe ao palco, seguido pelo espectáculo “Bad Guys by DJ John Goulart” e pelos DJs Miguel Morais e Rouxinol, que vão encerrar o festival em grande estilo. O Festival da Juventude de Coruche pretende envolver a população da localidade, em especial os mais novos, ao longo de três dias repletos de diversão, desportos radicais, música e cultura.