Época balnear em Abrantes com melhorias nas infraestruturas para atrair mais visitantes

Começou mais uma época balnear no concelho de Abrantes. As praias fluviais da Aldeia do Mato e Fontes preparam-se para receber muitos turistas durante os próximos meses. O MIRANTE esteve presente na cerimónia de hastear da Bandeira Azul na praia fluvial da Aldeia do Mato.

As praias fluviais da Aldeia do Mato e Fontes estão a começar mais uma época balnear. O município de Abrantes está dedicado em melhorar as infraestruturas existentes nas praias e pensa até em criar novos espaços de praia noutros locais da extensa albufeira do Castelo de Bode. O MIRANTE falou com o presidente da Câmara de Abrantes sobre o início de mais uma época balnear e a importância destes espaços para o turismo no concelho de Abrantes.

Manuel Jorge Valamatos reconhece a importância de ter espaços de atractividade no concelho, como as praias fluviais, para atrair mais gente e dinamizar a actividade económica. Refere que, para isso, é essencial melhorar as infraestruturas, o que tem sido feito ao longo do ano, de forma a oferecer melhores condições para que os visitantes possam usufruir das praias.

Para Manuel Jorge Valamatos não é só importante melhorar as infraestruturas existentes, mas também continuar a insistir na possibilidade de ter mais locais de praia devidamente credenciados e formalizados. Revela que é objectivo do município abrir mais uma ou duas praias fluviais nos próximos anos, com infraestruturas de apoio capazes de responder às necessidades do uso de um espaço com boas condições. O presidente da Câmara de Abrantes refere que acredita que o interior de Portugal tem tanto potencial como o litoral no que diz respeito ao turismo. “O interior de Portugal tem coisas absolutamente extraordinárias, quer do ponto de vista das infraestruturas culturais, quer do ponto de vista das infraestruturas naturais, quer também a outros níveis, por exemplo a nossa extraordinária gastronomia. Temos condições para sermos tão competitivos como o litoral”, sublinhou o autarca de Abrantes.