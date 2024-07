Festival de Marisco à mesa em Azoia de Cima

O XVII Festival de Marisco de Azoia de Cima vai decorrer nessa localidade do concelho de Santarém de 12 a 14 de Julho. O evento gastronómico é uma oportunidade para saborear uma grande variedade dos melhores mariscos e frutos do mar preparados por chefs locais. Do suculento camarão às deliciosas amêijoas, a organização promete ter tudo para satisfazer até os paladares mais exigentes. Não faltando a música para animar o ambiente.