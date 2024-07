Festival do Maranho na Sertã alia a gastronomia local à boa música

A maior festa da Sertã é dedicada ao maranho, um património gastronómico que o município promove e valoriza através de um evento que conta sempre com nomes sonantes da música nacional. Este ano, vão passar pela vila ribeirinha nomes como Os Quatro e Meia, Táxi, Slow J e Gisela João.

O Festival de Gastronomia do Maranho decorre na Sertã de 18 a 21 de Julho com um programa diversificado que exalta a gastronomia e as tradições e promove as actividades económicas locais. Os Quatro e Meia, Táxi, Slow J e Gisela João são os nomes mais sonantes de um cartaz musical recheado que promete levar milhares de visitantes à bonita vila da Beira Baixa. “O Festival do Maranho, este ano, está ao nível dos grandes festivais de música, o que constitui uma excelente oportunidade na promoção do território”, afirmou o presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda, durante a apresentação do evento, que tem lugar na Alameda da Carvalha, junto à Ribeira da Sertã.

O Festival de Gastronomia do Maranho começa a 18 de Julho com os espectáculos “Canta-me como Foi” (com as sertaginenses Paloma Del Pillar e Soraia Farinha), We are the 90´kids e Os Quatro e Meia, seguindo-se, no dia 19, a actuação de Marauders, Wakadelics, Let´s Control the 80s e Táxi. No dia 20 de Julho actuam Lika, Super Mars (Tributo a Bruno Mars) DJ Funkelada e Slow J. O dia 21 de Julho está reservado para a actuação da Filarmónica União Sertaginense e da fadista Gisela João.

À semelhança das edições anteriores, o Festival de Gastronomia do Maranho vai contar com uma série de espaços e actividades diferenciados, como animação de rua, espaços de restauração, Pátio das Freguesias, desporto e aventura, exposições, tasquinhas, workshops e três palcos distintos. Segundo informa o município da Sertã, o Pátio das Freguesias, cuja programação própria apresentará diferentes actividades das freguesias e do movimento associativo concelhio, contará com um novo espaço dedicado à divulgação de produtores e engarrafadores de vinhos locais. Uma novidade no seguimento do trabalho desenvolvido pelo município, em conjunto com a APROSER, no sector do vinho.

Sobre o investimento realizado pelo município, Carlos Miranda sublinhou que “o retorno que o festival dá ao concelho supera em muito o investimento realizado, pois trata-se de um investimento com impacto directo na economia local”. Para o autarca, o Festival do Maranho é um momento de festa e convívio onde o concelho da Sertã se une e mostra a sua dinâmica. “Este festival é a montra do que de melhor se faz no concelho ao nível da cultura, turismo e economia”, conclui.