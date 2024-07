Foros de Salvaterra em festa este fim-de-semana

Sons do Minho, Banda Red e Fernando Correia Marques vão animar as Festas dos Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos.

A associação “Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra”, no concelho de Salvaterra de Magos, anuncia o cartaz das Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria, de sexta a domingo, 12 a 14 de Julho. A abertura das festas é animada com a banda “O cavalinho”, às 18h30, e logo de seguida abrem as tasquinhas. Durante o jantar há actuações dos ranchos locais. Às 21h00 há baile com Vítor Vilela e às 23h00 o concerto com “Sons do Minho”. A noite termina com vacada e o DJ CMYKE.

No sábado, 13, realiza-se uma gincana auto (14h30) e o recinto abre às 15h00. O Batuque e as Dream Dancing, grupos de dança locais, actuam às 20h00 e 20h30, respectivamente, seguindo-se a Banda Red e fogo-de-artifício. Domingo é dia de Cozido à Portuguesa ao almoço, de jogos tradicionais e de missa seguida de procissão às 16h00 que, segundo informou a associação, será mais curta. As MC Company sobem a palco às 20h00 e as AC Company meia hora depois. Segue-se baile com Jorge Paulo & Susana e às 23h00 dança-se “O Burrito” com Fernando Correia Marques. Os festejos encerram com o DJ Tiago Leiria.