Rio Maior financia projectos de associações

A Câmara de Rio Maior atribuiu um apoio de 15.777 euros à EICEL 1920 – Associação para a Defesa do Património, para ajudar a suportar obras de restauro da antiga secção de trituração da fábrica de briquetes da Mina do Espadanal – Fase 1. A intervenção visa a preservação do património mineiro local e vai permitir a criação de um pequeno espaço museológico na antiga secção de trituração.

O executivo liderado por Filipe Santana Dias atribuiu também recentemente apoios a outras colectividades do concelho. O Clube do Mato e o projecto Aldeias do Sal recebem 3 mil euros cada para apoiar a realização do 2º Trail Terras de Sal e Serra e a Festa do Sal, respectivamente. Já ao Moto Clube de Rio Maior foi atribuído um apoio de 2 mil euros para comparticipar nas despesas de organização do 19º Troféu Yamaha, que se realizou recentemente em Rio Maior.