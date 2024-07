Teatro de fantoches no concelho de Sardoal

Várias aldeias do concelho de Sardoal vão receber espectáculos do Teatro Dom Roberto numa acção que pretende descentralizar as iniciativas culturais.

O Teatro Dom Roberto vai estar nas aldeias do concelho de Sardoal, nos dias 12, 13 e 14 de Julho. A iniciativa pretende descentralizar as iniciativas culturais, permitindo aos sardoalenses usufruir de momentos culturais ao ar livre e gratuitos. A primeira peça está marcada para as 19h00 de 12 de Julho em Andreus, no recinto das festas, seguindo três horas depois para a Praça Nova, em Sardoal. No dia 13, pelas 16h00 realiza-se em São Simão junto à associação e em Valhascos, pelas 19h00, também junto à associação da freguesia. Pelas 22h00 do mesmo dia, o teatro será na Cabeça das Mós, no Largo do Comércio. A 14 de Julho as peças começam pelas 10h30 no Largo do Mercado em Santa Clara, sendo a última sessão às 15h00 junto à Associação dos Amigos de Santiago Montalegre.

O Teatro Dom Roberto, ou teatro de fantoches, faz parte do imaginário dos portugueses mais antigos, conta com cerca de quatro séculos de história e chega revitalizado por diversas companhias. A peça conta com Fernando Cunha como bonecreiro, a produção e construção de bonecos são da responsabilidade de Ana Pinto e os cenários e adereços são assinados por Carlos Apolo Martins.

A iniciativa é uma organização do Município de Sardoal com o apoio de várias colectividades do concelho e financiada pela Direcção-Geral das Artes.