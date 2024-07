Câmara cede espaço ao Clube Náutico de Azambuja

A Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade a cedência de um espaço para o Clube Náutico de Azambuja armazenar os seus equipamentos. O edifício localiza-se no HUBS LISBON, junto à Vala do Estaleiro, em Azambuja. O Clube Náutico de Azambuja foi criado em Janeiro deste ano e dedica-se à promoção de actividades náuticas, nomeadamente pesca. O clube dinamiza na zona ribeirinha actividades turísticas e apoia a equipa de pesca desportiva em kayak. De acordo com o vice-presidente do município, António José Matos, o espaço agora cedido é ao ar livre mas a ideia é vedar a zona e os pertences da associação ficarem guardados num espaço coberto.