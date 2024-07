Francisco José conquista ouro na Taça de Mundo de Trampolins

Jovem de Santo Estêvão notabilizou-se na competição e foi o ginasta português a chegar mais longe na prova de duplo mini-trampolim.

O ginasta Francisco José, de Santo Estêvão, conquistou a medalha de ouro em duplo mini-trampolim na Taça do Mundo de Trampolins. A competição, que se realizou domingo, 7 de Julho, em Coimbra, consagrou o jovem atleta do concelho de Benavente, que competiu na categoria de seniores tendo apenas 16 anos. Francisco José fez uma série de 29.30 pontos, uma marca que permitiu ao atleta vencer a prova de duplo mini-trampolim. Coimbra ditou também o final do Circuito da Taça do Mundo de Trampolins. Francisco José foi um de três ginastas que conquistou medalhas. Vasco Peso foi medalha de prata em tumbling e Mariana Cascalheira foi medalha de bronze na mesma disciplina.