Santarém recebe a maior competição nacional de trampolins

SCALABISCUP decorre em Santarém entre 11 e 13 de Julho, juntando mais de 750 ginastas de 19 países.

A 12ª edição da SCALABISCUP – Competição Internacional de Ginástica de Trampolins vai decorrer em Santarém entre 11 e 13 de Julho, mais uma vez organizada pelo Gimno Clube de Santarém (GCS) com o apoio da Câmara de Santarém e da empresa municipal Viver Santarém. Trata-se do maior evento de ginástica de trampolins no país e um dos maiores no mundo e tem lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém, com entradas gratuitas. Segundo a organização, em 2024, serão mais de 750 ginastas, provenientes de 19 países dos quatro cantos do mundo. Portugal, Alemanha, África do Sul, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Bélgica, Canada, Colômbia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, Irlanda do Norte, Namíbia, Nova Zelândia, Países Baixos, País de Gales, República da Irlanda e Ucrânia são as nações representadas. O programa oficial começa na quinta-feira, dia 11, a partir das 13h00 e até às 21h00, com o arranque das preliminares dos três aparelhos: Trampolim, Duplo-mini Trampolim e Tumbling. Na sexta-feira, continuam as preliminares desde as 09h00, até às 21h30. Sábado é o dia da consagração, com a disputa de todas as finais individuais entre as 09h00 e as 18h00.

“A SCALABISCUP tem mostrado um crescimento constante e o reconhecimento da sua qualidade é feito pela quantidade de atletas e clubes que a têm como presença anual obrigatória, mesmo os provenientes de outros países”, refere o GCS em nota de imprensa onde salienta o esforço e profissionalismo voluntarioso de toda a equipa que permite monta o evento.