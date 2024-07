Alenquer abre candidaturas para o festival Alma do Vinho

Propostas para atribuição de espaços de actividade económica para o festival Alma do Vinho estão abertas até 15 de Julho.

A hasta pública para atribuição de espaços de actividade económica durante o festival Alma do Vinho, que vai decorrer em Alenquer, arrancou dia 4 de Julho e prolonga-se até às 17h00 de 15 de Julho. A proposta deverá ser apresentada através do preenchimento e subscrição do formulário disponível no site da Câmara de Alenquer ou directamente no balcão de atendimento da autarquia. O procedimento de hasta pública aplica-se à atribuição de expositores e de terrados localizados no recinto da Alma do Vinho, o qual compreende, para além do parque Urbano da Romeira, o Pavilhão de Zinco e o Fórum Romeira. Espaços como wine spots, loja de vinhos, bares de cerveja, petisqueira, restaurantes, diversões, alfaias agrícolas e de artesanato são alguns dos que podem ter lugar na maior festividade do concelho.

O acto público de abertura de propostas realiza-se às 10h00 de 17 de Julho, na sala Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, no edifício dos Paços do Concelho. A autarquia quer fazer o maior festival de vinhos da região de Lisboa e aguarda mais de 35 mil visitantes entre 12 e 15 de Setembro.