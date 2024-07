Alunos da Gustave Eiffel tomaram contacto com empresas e escolas superiores

Na sexta-feira, 5 de Julho, nas instalações da Escola Profissional Gustave Eiffel em Arruda dos Vinhos no âmbito do “Next Step” - Feira das Profissões, os alunos tomaram contacto com empresas, escolas superiores e instituições onde a oferta de emprego ou a continuidade de estudos está assegurada ou valorizada para a sua carreira profissional. Participaram também antigos alunos, actualmente a trabalhar com testemunhos das suas experiências, explicando as mais-valias de terem ali estudado.