Aprovado Plano de desenvolvimento local da ADIRN

Comparticipação de 3,2 milhões de euros e implementação a partir de Janeiro do próximo ano

A Assembleia-Geral da ADIRN aprovou por unanimidade o Plano de Acção de implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local EDL 2030 “Ribatejo Norte - O Centro do Bem-Estar” do DLBC2030, elaborado pela equipa técnica da ADIRN, a apresentar junto da AGPEPACContinente para validação. O GAL (Grupo de Acção Local) ADIRN, vê assim o seu Plano de Implementação (2024-2027) aprovado, com uma comparticipação de fundos comunitários de cerca de 3.2 milhões de euros, oriundos do Fundo Europeu Agrícola e do Desenvolvimento Rural (FEADER). Prevê-se que o mesmo seja operacionalizado a partir de Janeiro de 2025, com definição de regulamentos, portarias e orientações até final de 2024, data de término do actual quadro de apoio associado ao DLBC2020.