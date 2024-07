Câmara de Santarém aluga edifício à E-Redes

A Câmara de Santarém vai arrendar o antigo edifício da EDP (actualmente E-Redes) na Avenida do Grupo de Forcados Amadores de Santarém para instalar diversos serviços municipais que se encontram na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), no antigo Presídio Militar e no rés-do-chão dos Paços do Concelho. São serviços das áreas da educação, acção social, ambiente, finanças e recursos humanos que devem ser transferidos até final deste Verão. A autarquia vai pagar uma renda de 9 mil euros mensais para ocupar o imóvel, embora haja intenção do município em adquiri-lo. Além de serviços municipais, o antigo Presídio Militar acolhe actualmente a UTIS - Universidade da Terceira Idade de Santarém e o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, que irão também mudar de casa. A UTIS está de malas aviadas para o edifício da antiga enfermaria da EPC, que vai ser recuperado exclusivamente e em definitivo para a UTIS, projecto que já se encontra em desenvolvimento. O destino do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão será o palacete doado à Câmara de Santarém na Avenida 5 de Outubro, perto das Portas do Sol.

Recorde-se que o antigo Presídio Militar é propriedade da Estamo, uma empresa da esfera pública e tem o seu futuro em suspenso, falando-se da possibilidade de ali ser instalada uma unidade hoteleira. Há um par de anos o destino para aquele complexo parecia ser outro, prevendo-se a sua adaptação para acolher uma residência para estudantes do ensino superior com uma capacidade de alojamento de 204 camas. O projecto que prometia mudar a face àquele emblemático imóvel no centro da cidade até teve financiamento garantido do Plano de Recuperação e Resiliência no valor de 6,7 milhões de euros e tinha data apontada para conclusão da empreitada 31 de Julho de 2025.