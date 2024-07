Chefs on Fire em Santarém num espaço único e com acompanhamento musical

Evento decorreu no Jardim das Portas do Sol com uma vista soberba sobre a lezíria ribatejana

O emblemático Jardim Portas do Sol, em Santarém, recebeu uma edição do Chefs on Fire, de 5 a 7 de Julho, que levou alguns restaurantes e nomes conceituados da cozinha portuguesa à cidade para celebrarem a gastronomia com o desafio de prepararem pratos entre fogo, chamas e fumo. O cartaz contou com o chef escalabitano Rodrigo Castelo como embaixador do evento, que com o seu “Ó Balcão” conquistou em 2024 uma Estrela Verde, uma Estrela Michelin, um Garfo de Ouro e o Prémio Sustentabilidade. No acompanhamento musical estiveram nomes como Cláudia Pascoal, Bateu Matou, Sal, Ana Lua Caiano e Iolanda.