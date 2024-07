Festa da Multiculturalidade na EB D. António de Ataíde em Castanheira do Ribatejo

No dia 26 de Junho, realizou-se na escola do 1.º ciclo D. António de Ataíde, em Castanheira do Ribatejo, a festa de encerramento do ano lectivo que teve como base as diferentes culturas e etnias existentes nas três turmas da escola.

Estiveram representadas mais de dez culturas/etnias diferentes e alunos e famílias trajaram a rigor, dançaram ao som das suas músicas tradicionais e partilharam experiências gastronómicas. Da interacção entre escola e família resultou uma experiência enriquecedora para toda a comunidade escolar.

As professoras titulares de turma, Cristina Ponte, Lídia Santos e Susana Marques agradecem às famílias e ao Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde todo o apoio e cooperação.