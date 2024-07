Qualidomus tem um novo espaço no Entroncamento

A Imobiliária Qualidomus, no Entroncamento, inaugurou o seu novo espaço com um convívio para amigos e familiares, no dia 5 de Julho. A nova loja situa-se na Rua Luís Falcão de Sommer nº34, uma das ruas do centro da cidade.