Varredora regressa às ruas do concelho da Golegã

O município da Golegã vai ter um operador credenciado para conduzir a varredora mecânica que agora se sabe que esteve avariada, informou o presidente da câmara, António Camilo, após ser confrontado em assembleia municipal pelo presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, Luís Júlio, que disse não saber do equipamento há “400 dias”. Também o presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga, Vítor Guia, se mostrou descontente, relatando que as ruas estão cheias de areia do Festival do Campino e da Festa do Bodo do ano passado, a criar “mau aspecto”. O contrato de prestação de serviços inclui 10 dias por mês com a varredora, divididos por Golegã, Azinhaga e Pombalinho.