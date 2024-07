A Festa do Colete Encarnado em VFX

Quatro anos depois de a “Festa do Colete Encarnado” ser detentora do galardão das “7 Maravilhas da Cultura Popular”, Vila Franca de Xira apresenta a quem nos visita uma alusão ao Colete Encarnado. Uma referência que, na minha opinião e na de muitas outras que já ouvi, merecia uma atenção mais cuidada, e que servisse também para dar as boas-vindas a quem chega a Vila Franca de Xira pela estrada nacional, porque como e onde estão quase que nem se dá por isso e pouco ou nada diz.

É comummente aceite, que estes lindos coletes encarnados deviam estar colocados, na rotunda que marca a entrada norte de VFX, entre o Lidl e o Continente, e na entrada sul, na rotunda junto ao campo da UDV e neles devia constar as palavras Bem-Vindo a Vila Franca de Xira, como manda a tradicional hospitalidade dos Vilafranquenses

E, porque não, a autarquia aceitar também esta sugestão que seria a cereja no topo do bolo, colocando um colete encarnado, de maior dimensão e iluminado, no Miradouro do Monte Gordo, que tem a melhor vista sobre Vila Franca e a Lezíria.

Não só aumentaria a capacidade de atração turística como este seria também observado num vasto horizonte da Margem sul.

Ana Duarte