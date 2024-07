João Nicolau reeleito presidente do PS de Alenquer

João Nicolau foi reeleito presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Alenquer, nas eleições internas que decorreram dia 5 de Julho. Numa lista “que une toda a concelhia”, foram eleitos 39 efectivos para a Comissão Política Concelhia, composta por elementos das quatro secções, e que incluem o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, o presidente da Assembleia Municipal de Alenquer, Fernando Silva, entre outros autarcas e ex-autarcas socialistas do concelho.

Foram ainda eleitos os órgãos das quatro secções do PS. Samuel Ferreira é agora coordenador da Secção de Alenquer, Ismael Severino é coordenador da Secção de Pereiro Palhacana, André Rodrigues foi eleito coordenador da Secção de Ventosa e Diogo Carvalho é coordenador da Secção de Ota. Foi ainda eleita Maria Santos como coordenadora da estrutura concelhia das Mulheres Socialistas Igualdade e Direitos.

João Nicolau refere que “o partido tem vindo a demonstrar união, rejuvenescimento e envolvimento de todos” e sublinhou que “é tempo de continuar a trabalhar afincadamente na proximidade à comunidade na manutenção e reforço do PS como a força com as melhores condições e capacidade para governar os destinos do concelho de Alenquer”. João Nicolau é presidente da concelhia socialista de Alenquer desde Janeiro de 2018 e foi agora reconduzido no cargo até 2026.