Autarca de Abrantes pede à população para estar atenta a incêndios

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, solicita a todos os cidadãos do concelho que estejam muito atentos a possíveis incêndios. “Os maiores agentes de protecção civil somos todos nós. Esta questão dos incêndios é absolutamente crítica para o nosso território e temos de estar muito vigilantes”, declarou na última assembleia municipal, destacando o facto de nenhum incêndio começar com grandes proporções, sendo muito importante a sua detecção logo quando deflagra.

O autarca falava a propósito do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais para 2024, que foi recentemente apresentado em Alvega e onde foram enumeradas as dezenas de entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios.