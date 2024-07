Campo de Férias na União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande

O Campo de Férias da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande abriu a época balnear no passado dia 2 de Julho. A União de Freguesias conta com o apoio do município da Golegã que cede as Piscinas Municipais, e da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, que garante o transporte de e para as piscinas do concelho vizinho, permitindo às crianças uma melhor qualidade e comodidade.