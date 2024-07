Cartaxo aguarda médicos substitutos

Reformaram-se três médicos de família no concelho do Cartaxo. Recentemente a extensão de saúde de Vale da Pedra ficou sem o clínico que dava consultas à população, o que obriga a que os utentes se tenham de deslocar de madrugada para a unidade de saúde em Pontével, num período em que os transportes públicos ainda não estão a circular.

De acordo com o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, já estão identificados os médicos de família substitutos, faltando apenas questões processuais.