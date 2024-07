Continua sem existir ambulância para animais em Abrantes

É uma promessa do executivo municipal de Abrantes feita há mais de um ano: uma ambulância para animais, com o objectivo de recolher e transportar animais errantes ou abandonados na via pública, incluindo os acidentados ou doentes e maltratados. Após todo este tempo, continua sem existir.

Questionado sobre o assunto pela deputada Sónia Pedro, eleita pelo Movimento ALTERNATIVAcom, o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), explicou que a burocracia tem sido muita, continuando a autarquia a trabalhar para que uma viatura restituída pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes seja transformada numa ambulância para animais.