Cuidados domiciliários no Médio Tejo com reforço de dois carros eléctricos

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo recebeu duas viaturas eléctricas, no âmbito de uma candidatura da Administração Regional (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo ao PRR - Plano de Recuperação e Resiliência. Os veículos foram entregues pela ARS à Câmara de Abrantes, ao abrigo da transferência de competências para as autarquias locais, tendo sido depois oferecidos à ULS Médio Tejo. São destinados ao apoio à prestação de cuidados domiciliários nos centros de saúde do Médio Tejo.