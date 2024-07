Dadores de Vialonga promovem recolha de sangue

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover uma recolha de sangue na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga. A iniciativa está agendada para dia 13 de Julho, das 08h30 às 12h30 e conta com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.