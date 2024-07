Detidos sem carta e a conduzir sob efeito do álcool

O Comando Distrital de Santarém da PSP procedeu à detenção de quatro pessoas na semana passada na sua área de actuação, sendo três por condução sem habilitação legal e uma por condução em estado de embriaguez. No mesmo período, a Polícia apreendeu 55 doses de cocaína. Foram fiscalizadas 1235 viaturas e efectuados 31 testes de alcoolemia realizados, tendo-se verificado que dez veículos circulavam sem inspecção periódica obrigatória. Registaram-se ainda outras infracções diversas, entre elas uma por utilização do telemóvel no exercício da condução. A PSP registou ainda 21 acidentes de viação de que resultaram nove feridos ligeiros.