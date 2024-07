Dezassete concorrentes no concurso dos caracóis das Tasquinhas do Alviela

A União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira realizou no passado domingo o concurso gastronómico dos Caracóis, um dos seus pontos altos e muito aguardados, em plena 15ª edição das Tasquinhas do Alviela, no Jardim de São Vicente, em São Vicente do Paul. Houve 17 inscrições e o júri, que integrava dois chef ‘s de cozinha (João Correia e Fernando Duarte); a médica Inês Correia, do centro de saúde; Maria João Mendes da AgriMendes; o pároco João Moita; a Presidente da Assembleia da União de Freguesias, Susana Veiga Branco e o Presidente do Executivo da União de Freguesias, Ricardo Costa, atribuiu o primeiro prémio ao Centro Recreativo e Cultural Sobralense, o 2º a Maria José Albertina Ferreira Costa e o 3º à EBI da Tojosa.