Época balnear arranca nas Piscinas Municipais de Alenquer

O Complexo Municipal Victor Santos, em Alenquer, abriu a utilização das suas piscinas exteriores a banhos no dia 2 de Julho. O equipamento camarário tem entrada paga e encontra-se aberto até meados de Setembro, de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 19h00. A piscina interior estará aberta durante o mês de Julho apenas para natação livre, ficando encerrada em toda a actividade durante o mês de Agosto. Os menores de 15 anos apenas podem frequentar o complexo com a supervisão de um adulto. Os jovens entre os 15 e os 17 anos poderão fazê-lo de forma isolada mediante a apresentação de um termo de responsabilidade disponibilizado pelos serviços da Câmara de Alenquer.