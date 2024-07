Escola de Casais Penedos depende de novas matrículas para não fechar

A Câmara Municipal do Cartaxo mantém a esperança de conseguir alunos suficientes para manter aberta, no próximo ano lectivo, a escola básica do 1.º ciclo de Casais Penedos, em Pontével. Para já estão inscritos 12 alunos e a autarquia apela a que mais se inscrevam para garantir pelo menos 15 crianças para abrir uma turma. “Já transmitimos o nosso sentimento ao Ministério da Educação, através do Conselho Municipal de Educação. Até dia 10 de Julho decorriam as matriculas do 2º ao 4º ano”, disse a vereadora com o pelouro da educação, Maria de Fátima Vinagre.