Jorge Frazão sucede a José Viegas no comando dos Bombeiros de Pernes

O comandante cessante, José Viegas, foi condecorado com a Medalha de Protecção e Socorro atribuída pelo Ministério da Administração Interna.

José Viegas deixou o comando dos Bombeiros Voluntários de Pernes ao fim de três décadas, tendo sido substituído nessas funções por Jorge Frazão, que tomou posse no dia 3 de Julho no quartel da corporação. A mudança faz parte de uma reestruturação na corporação, visando melhorar a gestão e a resposta a emergências na região.

Jorge Frazão é um membro activo na corporação, tendo experiência significativa na área de combate a incêndios e gestão de operações de resgate, reunindo características de liderança adequadas às necessidades da corporação nesta nova fase. A cerimónia oficial de tomada de posse ficou pautada por muitas emoções. José Viegas, foi condecorado com a Medalha de Protecção e Socorro grau ouro, distintivo laranja, atribuída pelo Ministério da Administração Interna, entregue por Mário Silvestre, 2º Comandante Nacional da ANEPC e por João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém.

João Teixeira Leite agradeceu o trabalhos de bombeiras e bombeiros e elogiou a estabilidade da corporação de Pernes, garantindo que a Câmara de Santarém vai continuar a apoiar as corporações de bombeiros do concelho, pois “é fundamental cuidar da vida humana como significado maior da nossa vida colectiva”.