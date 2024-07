Jovens da Golegã apresentaram aos autarcas projectos vencedores da Assembleia Jovem

João Martins, Duarte Martins, Madalena Galinha e Maria Leonor Gonçalves apresentaram os projectos vencedores da Assembleia Jovem da Golegã na última assembleia municipal. Executivo camarário vai agora analisar os projectos.

As duplas João Martins e Duarte Martins (11º ano) e Madalena Galinha e Maria Leonor Gonçalves (9º ano), da Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia, na Golegã, foram os autores dos projectos vencedores da Assembleia Jovem da Golegã no âmbito escolar e municipal, respectivamente, que seguem agora para análise do executivo camarário. O presidente da Assembleia Municipal da Golegã, José Miguel Riachos, convidou os jovens deputados a fazerem uma breve apresentação do seus projectos na última assembleia municipal na qual O MIRANTE esteve presente.

O projecto vencedor no âmbito escolar consiste num espaço com estações de carregamento de trotinetas eléctricas, uma vez que, segundo os alunos, há quase mais trotinetas que bicicletas na escola. Os alunos afirmam terem-se informado junto de empreiteiros que lhes referiram que recorrendo a materiais mais baratos o projecto ficaria entre os 1.600 e os 2.000 euros, mas tendo “margem de manobra” pensaram em materiais melhores e o projecto poderá atingir os 3 mil euros. Melhorar a arrumação dos veículos e o conforto dos jovens que optam pela trotineta é o objectivo deste projecto que terá um custo de 20 euros anuais para a escola devido às estações de carregamento. Recorde-se que os jovens rapazes integraram a equipa de alunos que fez nascer um parque de exercício ao ar livre no Jardim do Equuspolis, na edição passada da assembleia jovem. O projecto vencedor no âmbito municipal consiste na criação de um parque de merendas no Jardim do Equuspolis, com quatro mesas, duas churrasqueiras e toldos na zona cimentada do jardim. O projecto é apontado pelas alunas para custar 3 mil euros e o que resta dos 5 mil euros disponíveis seria para mão-de-obra.