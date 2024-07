Meia centena de jovens participaram na “Tomar Emotional Academy”

Entre 30 de Junho e 5 de Julho, a “Tomar Emotional Academy”, uma academia de Verão com 50 jovens oriundos de todo o país, proporcionou um conjunto de actividades pelo território do Médio Tejo. A iniciativa, promovida pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), à qual a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM do Médio Tejo) se associou, permitiu aos jovens conhecerem a oferta formativa que o IPT lhes pode proporcionar, dando também a conhecer a região através de visitas e actividades lúdicas.

Foi uma semana repleta de artes, cultura, tecnologia, comunicação, actividades práticas e em grupo, proporcionando um contacto com acções nas áreas da artes gráficas, fotografia, televisão, rádio, vídeo e cinema, bem como conservação e restauro. Com o apoio da CIM do Médio Tejo, no dia 3 de Julho os participantes tiveram a oportunidade, no âmbito da Estação Náutica de Castelo do Bode, de usufruírem de experiências diferentes através de actividades náuticas e recreativas no Lago Azul em Ferreira do Zêzere, tais como stand up paddle, canoagem e passeios de barco.