Parque infantil do Cartaxo vai ser deslocalizado

Continua encerrado a cadeado o parque infantil do Cartaxo, localizado no parque central da cidade, por questões de segurança. O assunto voltou a ser falado na assembleia municipal extraordinária quando uma munícipe sublinhou a falta de sítios para levar as crianças. De acordo com o presidente do município do Cartaxo, João Heitor, o parque vai ser deslocalizado mas não no imediato. “Reconhecemos a importância dos parques infantis e reabilitámos todos menos este. Está orçamentado e em breve tomaremos a decisão da nova localização”. O autarca lamentou que os parques infantis sejam alvo de vandalismo e utilização incorrecta dos equipamentos, nomeadamente por jovens que já não têm idade para usufruir deste tipo de espaços.