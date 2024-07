ULS da Lezíria lança inquérito de satisfação aos utentes

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria está a realizar durante este mês de Julho um inquérito aos utentes que visa avaliar a satisfação de quem recorre aos serviços de saúde e melhorar a prestação dos serviços e respectivos cuidados. O estudo é efectuado pelo Núcleo da Qualidade e Inovação em Enfermagem. Serão enviados questionários a todos os utentes que recorreram a assistência dos serviços da ULS Lezíria durante o mês de Maio de 2024, com registo de e-mail válido. A ULS da Lezíria apela à colaboração dos utentes, para o preenchimento do questionário enviado por e-mail, cujo preenchimento demorará cerca de 5 minutos. Após a recepção do email, os utentes têm um mês para responder. Os dados recolhidos servem exclusivamente para análise científica e para contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. A ULS Lezíria tem sob sua tutela o Hospital Distrital de Santarém e os centros de saúde dos concelhos da Lezíria do Tejo.