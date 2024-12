Ateneu Cartaxense celebra 144 anos com novas modalidades e mais de 600 atletas

O Ateneu Artístico Cartaxense é um símbolo de vitalidade no concelho do Cartaxo e abriu seis novas modalidades esta época. A direcção destaca os investimentos do último ano e a obtenção da licença de utilização do edifício sede.

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC), do Cartaxo, assinalou 144 anos a 1 de Dezembro e deu a conhecer os investimentos do último ano nas várias modalidades que, juntas, envolvem mais de 600 atletas. A direcção destacou as seis novas modalidades para esta época: skate, equitação, voleibol, zumba kids, kravmaga e sevilhanas. A secular instituição aposta em novas modalidades e professores para a comunidade, havendo cada vez mais opções de escolha. Durante o ano de 2024 o Ateneu Cartaxense conseguiu a tão desejada licença de utilização do edifício sede, investiu num novo trampolim, novo sistema de protecção contra incêndio, nova porta de emergência no piso térreo e substituição do piso da sala Prof. Nazaré Barbosa, utilizada para a prática de ballet e motricidade. A sala multiusos recebeu nova iluminação e as paredes foram revestidas com madeira. Foram também reparadas e pintadas as paredes exteriores e colocado um corrimão na escada de acesso ao edifício. Foram adquiridas esponjas para o fosso, uma lona para trampolim, bolas e equipamento para o voleibol, protecções e material de segurança para a modalidade de skate, entre outros. Recorde-se que todo este cuidado com a protecção contra incêndios se deve também ao grande incêndio ocorrido no pavilhão em Março de 2008 que causou danos avultados à instituição.