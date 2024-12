Coruche celebra o Natal com tradição e animação até Janeiro

Coruche transforma-se numa verdadeira “Vila Natal” com um programa diversificado que alia a magia da quadra, a promoção do comércio local e momentos únicos para todas as idades.

A vila de Coruche efeita-se com as cores de Natal com uma programação especial que se prolonga até 6 de Janeiro de 2025, prometendo actividades para todos os gostos e idades. A chegada do Pai Natal, no dia 30 de Novembro, deu o pontapé de saída para as festividades, com um cortejo que percorreu as ruas da vila. Já a partir de 7 de Dezembro, o Jardim 25 de Abril transforma-se no “Jardim de Natal”, onde até 24 de Dezembro os visitantes poderão desfrutar do Mercadinho de Natal, da Casa do Pai Natal, de um Carrossel Natalício e de uma Rampa de Gelo, cujas receitas da bilhética revertem para associações locais.

O espaço está aberto das 15h00 às 19h00 nos dias úteis e das 10h00 às 19h00 aos fins-de-semana. As manhãs dos dias úteis estão reservadas, gratuitamente, para visitas de escolas e jardins de infância mediante marcação prévia. Entre 16 e 28 de Dezembro, o Comboio de Natal encanta crianças e adultos, percorrendo as ruas da vila com horários adaptados. As viagens são gratuitas para escolas e instituições de solidariedade social durante as manhãs dos dias úteis.

No dia 20 de Dezembro, o desfile de Pais Natais, organizado em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Coruche, promete encher de cor e animação as ruas da vila. O evento culminará com um concerto no Jardim de Natal, protagonizado por David Antunes. Os espectáculos culturais assumem destaque a 21 de Dezembro, com duas propostas imperdíveis: às 16h00, a Sociedade Instrução Coruchense apresenta “Classic Christmas” no Pavilhão Multiusos, e às 21h30, a Igreja Matriz acolhe o concerto “Candlelight – Especial de Natal”, numa atmosfera intimista à luz das velas. A iluminação natalícia nas ruas e as castanhas assadas aos sábados de Dezembro complementam o ambiente festivo, que também promove o comércio local através da campanha “No Natal, Comércio Local”. Esta iniciativa, que decorre até 6 de Janeiro, oferece 55 prémios no valor de 7.500 euros, a sortear a 10 de Janeiro de 2025.