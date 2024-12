Búzios-Coruche garante permanência na 3ª divisão nacional de Natação

As equipas de natação do Búzios-Coruche marcaram presença no Campeonato Nacional de Clubes da 3.ª Divisão, que teve lugar em Santo António dos Cavaleiros. A equipa feminina alcançou o 22.º lugar, enquanto a masculina terminou em 21.º lugar. O clube esteve representado por seis nadadores na equipa masculina e cinco na feminina. Apesar do curto espaço de tempo desde as últimas provas, foram registadas várias evoluções que permitiram assegurar a permanência na competição.

“Os nossos nadadores estão mais uma vez de parabéns, pois há um ano descemos de divisão com as duas equipas. Desde esse dia, e sem assumir nenhum objectivo específico, comprometemo-nos a trabalhar arduamente para que esta época disputássemos esta prova mais fortes e ainda mais consistentes”, destacou o clube. A competição foi organizada pela Federação Portuguesa de Natação e reuniu várias equipas de todo o país.